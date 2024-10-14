J３で首位を独走していた大宮は10月13日、J３第32節で福島とホームで対戦。浦上仁騎、泉柊椰、石川俊輝の得点で、大宮の長澤徹監督が「殴り合い」と表現した一戦を３−２で制した。この結果、残り６試合で３位富山との勝点差を21まで離し、J２への自動昇格圏内の２位以内を確定させた。１年でのJ２復帰を決め、キャプテンの石川は「正直、１試合も楽な試合、簡単な試合というのはなかったですし、どの試合も紙一重でした」と