Image: KWSGstore こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホゲームにも飽きて、体を動かしたいけど外に出るのは億劫。そんなジレンマを解決するのが、machi-yaでプロジェクトを展開中のレーザーシューティングゲーム「VariShot」です。本格的な射撃の臨場感と、安全で手軽な室内ゲームの楽しさを兼ね備えた「VariShot」なら、気温や天候にも左右