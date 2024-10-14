2024年10月10日、韓国・毎経エコノミーは「海外旅行を楽しむ中国人と日本人の半数以上が韓国訪問を希望していることが分かった」と伝えた。記事によると、韓国の仁川国際空港公社がこのほど、最近3年以内に海外旅行に行った、もしくは今後1年以内に海外旅行に行く意向のある中国、日本、台湾の居住者1500人（各500人）を対象にアンケート調査を実施した結果、中国人の約75％、日本人の約55％、台湾人の約49％が1年以内の韓国訪問を