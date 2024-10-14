ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に先発【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）メッツの千賀滉大投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に先発登板。2回1死二塁で大谷翔平投手に適時打を浴びたところでマウンドを降りた。初回先頭から大谷と直接対決。二ゴロに仕留めたが、続くベッツ、フリーマン、T・ヘルナンデスに3者連続で四球を許した。ス