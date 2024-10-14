リーグ優勝決定S第1戦に「1番・指名打者」で先発出場…2回に右前打【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回の第2打席で千賀滉大投手から右前適時打を放ち、雄叫びをあげた。その後は牽制されながらも二盗を試みたが、惜しくもアウトになり天を仰いだ。躍動に本