リーグ優勝決定シリーズ米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズの2回に右前適時打を放った。一塁へ駆けだすところから何事かを叫ぶ興奮状態で、塁上でもドジャースベンチを鼓舞する雄叫び。さらにこの一打で対戦した千賀滉大投手を降板に追い込んだ。大谷は初回の打席で千賀から二ゴロに倒れたものの、2打席目にしっかりお返し