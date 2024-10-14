阿部一二三・詩兄妹 柔道・阿部一二三、阿部詩兄妹が13日、都内で行われた「大阪・関西万博 来場日時予約キックオフイベント〜開幕まで半年！〜」に出席。早口言葉対決での詩選手の活躍に誇らしげの一二三選手だった。【動画】早口対決に臨む詩。見守る一二三「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の開幕まで半年となった13日、都内で来場日時予約のキックオフイベントが行われた。司会を川田裕美が務め、ス