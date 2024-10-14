李強総理、ベトナム首相と会談13日、ファム・ミン・チン首相（右）と握手を交わす李強総理。（ハノイ＝新華社記者/劉衛兵）【新華社ハノイ10月14日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は13日、ベトナム・ハノイで同国のファム・ミン・チン首相と会談した。李強総理、ベトナム首相と会談13日、ファム・ミン・チン首相と会談する李強総理。（ハノイ＝新華社記者/殷博古）