◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ（４戦先勝）第１戦の本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、ポストシーズン６試合目で初めて盗塁を試みたが失敗に終わった。大谷が盗塁を失敗したのは、７月２２日（同２３日）の本拠