テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が１４日に生放送され、大谷翔平投手（３０）と山本由伸投手（２６）が所属するドジャースのポストシーズンを特集。解説者としてメッツなどで投手として活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が出演した。ドジャースはパドレスとの地区シリーズを勝ち上がり、この日、リーグ優勝決定シリーズ第１戦の本拠地・メッツ戦に臨む。大谷は「１番・ＤＨ」で先発出