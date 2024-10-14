◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦メッツ−ドジャース（2024年10月13日ロサンゼルス）メッツの千賀滉大投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に先発。2回途中2安打4四球3失点で降板した。初回は先頭・大谷を1ボールからの2球目、92・8マイル（約149・3キロ）の直球でニゴロに打ち取った。ただ、続くベッツにストレートの四球を与えると、フリーマン、T・ヘルナンデス