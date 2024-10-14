◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）メッツ・千賀滉大投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ドジャース戦に先発したが、４四球を与えて１回１／３を２安打３失点ＫＯとなった。初回。いきなり１番・大谷翔平投手（３０）と注目の日本人対決。２球目の９２・８マイル（約１４９・３キロ）直