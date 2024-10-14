◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ（４戦先勝）第１戦の本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、メッツ先発の千賀滉大投手（３１）と対戦した２点リードの２回１死二塁の２打席目は右前適時打を放った。すると千賀は１回