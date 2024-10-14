◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース―メッツ（2024年10月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が13日（日本時間14日）、ワールドシリーズ進出をかけたメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場。千賀滉大投手（31）から第2打席で右前適時打を放った。大谷は千賀との対戦を前に会釈して打席に入り、千賀も軽く会釈して対応。その中で迎えた第1打席は大谷が1ボールから2