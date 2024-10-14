メッツ戦の2回、右前適時打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのプレーオフは13日、ロサンゼルスでナ・リーグの優勝決定シリーズ（7回戦制）が開幕して第1戦が行われ、ドジャースの大谷はメッツ戦に「1番・指名打者」で出場し、2―0の二回に相手先発の千賀から右前適時打を放った。2打数1安打1打点。千賀は4四球を与えるなど制球が乱れ、二回途中3失点で降板した。試合は二回を終え