テルアビブ北部のビンヤミナ近郊にある基地がヒズボラの無人機に攻撃された/Amir Levy/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）イスラエル中北部にある軍の基地が１３日夜、イスラム教シーア派組織ヒズボラのドローン（無人機）で攻撃され、イスラエル兵４人が死亡、６０人以上が負傷した。救急隊やイスラエル軍が明らかにした。イスラエル軍によると、テルアビブ北部のビンヤミナ近郊にある基地がヒズボラの無人機に攻撃された