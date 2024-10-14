James MackenzieMaayan LubellMichelle Nichols[エルサレム／ニューヨーク １３日 ロイター] - 国連は１３日、イスラエル軍の戦車２台が同日、レバノン南部にある国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）の拠点の正門を破壊し、敷地内に侵入したと発表した。戦車が撤退した後、約１００メートル離れた場所で砲弾が爆発して煙が広がり、ＵＮＩＦＩＬ隊員が体調不良になったという。一方、イスラエル軍はレバノンの親イラン武装組織