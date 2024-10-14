元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が14日、フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。斎藤元彦前知事（46）の失職に伴う兵庫知事選について言及した。知事選は疑惑告発文書問題で県議会の不信任決議を受けた斎藤氏の失職に伴い31日に告示、11月17日に投開票される。斎藤氏のほか、日本維新の会を離党し無所属となる清水貴之参院議員（50）、医師の大沢芳清氏（61）、元経済産業省官僚の中