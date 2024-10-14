米大リーグ、ナ・リーグの優勝決定シリーズ（７回戦制）は１３日（日本時間１４日）、ドジャース（西地区１位）とメッツ（東３位）の第１戦がロサンゼルスのドジャースタジアムで始まった。メッツは千賀滉大が先発。ドジャースは大谷翔平が「１番指名打者」で出場。一回裏にいきなり実現した「日本人対決」は大谷がセカンドゴロに倒れた。１ボールからの２球目、１４８キロの速球を引っ掛けたような当たりは二塁手ラックスの