【北京＝東慶一郎】中国軍の「東部戦区」は１４日朝、台湾を取り囲む形で陸軍、海軍、空軍などが参加する合同軍事演習を始めたと発表した。今年５月の演習に続くもので、同戦区の報道官は「『台湾独立』勢力を震え上がらせ、国家主権と国家統一を守るための正当な行動だ」と主張している。演習の期間には触れていない。１０日に台湾で行われた「双十節」（建国記念日に相当）の式典で、「中華人民共和国（中国）は台湾を代表す