「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手は初回の第１打席で二ゴロに倒れた。フラーティが初回を三者凡退に抑えて迎えた第１打席。一塁ベンチに向かって一礼し、マウンドの千賀に向かって頭を下げると、右腕も応えた。初球のアウトコースを見送り、２球目の変化球を打って二ゴロに倒れた。千賀は地区シリーズのフィリーズ戦で復帰登板を果たし、先頭打者ア