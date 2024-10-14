◇MLB リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャースーメッツ（日本時間14日、ドジャー・スタジアム）ナ・リーグの優勝を決定するシリーズの初戦が開幕。大谷翔平選手率いるドジャースと戦うメッツは千賀滉大投手が先発のマウンドに上がります。初回から大谷選手と対戦。2球目のストレートを打たせてセカンドゴロに打ち取りました。続くムーキー・ベッツ選手には4球全てボールを与えてしまい出塁を許します。MVPトリオ最後のフレディ・