（資料写真）１４日午前６時１０分ごろ、藤沢市用田の木造２階建て住宅で「火災が起き、消火活動をしている」と、近隣住民から１１９番通報があった。藤沢北署が出火原因を調べている。署によると、８０代の夫婦が在宅していたが、けが人はない。