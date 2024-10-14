【ブリュッセル聯合ニュース】インド太平洋地域のパートナー国（ＩＰ４）である韓国と日本、オーストラリア、ニュージーランドは１７日（現地時間）、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）国防相会合に合わせてベルギー・ブリュッセルのＮＡＴＯ本部で会合を開く。複数の韓国軍関係筋が１４日、明らかにした。米国など他のＮＡＴＯ加盟国を交えずに４カ国のみで会合を開くのは事実上初めて。オーストラリアの提案で実現した今回の会合で