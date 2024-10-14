俳優の川崎麻世（６１）が１４日、再婚したことをＳＮＳで発表した。「この度兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」とつづった。東京駅をバックに、ウエディングドレス姿の新婦にひざまずき、愛を誓う自身の様子を写真でアップ。「彼女と笑顔が溢れる穏やかな毎日を過ごして行きたいと思っております」とも記した。昨年１０月に前妻のカイヤとの離婚が成立したことを報告していた。カイヤとは１９９０年に結婚。