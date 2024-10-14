14日の「スポーツの日」を前に、スポーツ庁は13日、2023年度の体力・運動能力調査を公表しました。1964年度と2023年度の10歳を比べると、ボール投げの成績は男女ともに60年前の方が良く、50メートル走の成績は男子で60年前の方が良かったことが分かりました。一方、身長は男女とも60年前より5センチほど高く、体重は5キロ以上重くなっています。（「グッド！モーニング」2024年10月14日放送分より）