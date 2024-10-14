■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5139) オープンＷ 東証グロース (3562) Ｎｏ．１ 東証スタンダード (9843) ニトリＨＤ 東証プライム (3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム (3349) コスモス薬品 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8585) オリコ 東証プライム (8801) 三井不 東証プライム