HYDEが10月12日、神戸ワールド記念ホールにて＜HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-＞の初日公演を開催した。同公演でHYDEが着用したハットは、オーストリアの“スワロフスキー・クリスタルワールド”オリジナルのものだ。◆HYDE 画像 / 動画これは、2024年1月から2年間の任期でオーストリア観光大使を務めているHYDEに、オーストリアを代表する企業“スワロフスキー・クリスタルワールド”がステージ用のオリジナルハット2点を贈呈し