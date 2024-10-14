13日午後、茨城県阿見町の公園で小学2年の女の子（8）が遊んでいたところ、男から金属製のパイプで殴られました。周りにいた大人たちが男を取り押さえて通報し、無職・永井浩太朗容疑者（22）が現行犯逮捕されました。永井容疑者と女の子に面識はありません。女の子にけがはありませんでした。（「グッド！モーニング」2024年10月14日放送分より）