◇MLB ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース-メッツ（日本時間14日、ドジャー・スタジアム）地区シリーズを勝ち進んだ両チームが激突する初戦、メッツの先発マウンドには千賀滉大投手が上がりました。第1戦でいきなり実現した大谷翔平選手との日本人対決。これまで千賀投手と大谷選手の対決は日米両方で見られ、日本では23打数6安打打率2割2分7厘の2本塁打13三振、MLBでは1打数1安打2四球という内容でした。注目の第1打席、