【持丸修一 76歳名将の高校野球論】#48【持丸監督】「職業監督」である私の生活サイクル…週休2日、ウオーキングは1日8000歩、妻との関係は良好新チームで臨んだ秋季千葉大会は準決勝で千葉黎明に4-11（7回コールド）で敗れました。同校は初戦で中央学院（7-1）に快勝すると、2回戦は成田（2-1）、3回戦で東海大浦安（8-3）、準々決勝では東海大市原望洋（5-1）と破竹の勢いで強豪校を打ち破り、決勝も拓大紅陵を8-7で下して10