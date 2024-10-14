ハウス食品グループは保育園で夕飯のおかずを販売する新規事業「タスミィ」の第二弾事業実証を開始した。10月から無人販売に対応した専用什器を採用。新たな販売形態に転換して「タスミィ」を導入する保育園を増やし、事業実証の範囲を全国へ拡大する。今期（2025年3月期）は「100園への導入」を目標に事業成長を目指す。「タスミィ」はグループ内の新規事業創出プログラムから生まれた新規事業。大人も子どもも満足できるおかずを