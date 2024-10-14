エスビー食品は10月1〜31日に東京都中央区の兜町・茅場町エリアで開かれている「LIVING GREEN FES Vol.3」（主催・LIVING GREEN FES実行委員会、事務局・平和不動産地域共創部内）に昨年に続き協力し、地域飲食店とのコラボメニューの提供や商品のサンプリングに取り組んでいる。本社を構える兜町・茅場町エリアの商店会や企業と連携し、地域社会とのコミュニケーションを通じてスパイスやハーブのおいしさや魅力を伝える。兜町・