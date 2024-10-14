ひかり味噌は同社の飯島グリーン工場が立地する長野県飯島町の社会人サッカーチームである飯島FCの公式スポンサーに就任した。飯島FCは2024年シーズンから県リーグ1部へ昇格。同社の社員もコーチや選手、マネージャーとして所属している。ひかり味噌は長野県で事業を展開する企業として、地域の人々への感謝を込めた味噌特別販売会の開催、駒ケ根ハーフマラソン大会や諏訪湖マラソン大会への協賛とランナーやボランティアとしての