味の素は「クノールカップスープ」の魅力伝達に取り組む。5年ぶりにCMキャラクターを刷新し、主力品種である「コーンクリーム」「ポタージュ」「オニオンコンソメ」の新CMを9月25日から全国で順次放映。「（3種類のCMを通じて）3品種それぞれの魅力を伝えていく」（鈴木博之コンシューマーフーズ事業部スープグループマネージャー）狙いだ。同社は今回、俳優の河合優実さんを新CMキャラクターに起用した。CMは3兄妹の長女を演じる