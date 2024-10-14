女優の山本舞香（27）とロックバンド「MY FIRST STORY」のHiro（30）が10月13日に連名で結婚を発表した。2人については7月に「週刊文春」が交際を報道していたこともあってかX（旧ツイッター）には祝福の声が続々。だが、それに交じって《ココ、舞香ん家だから〜思い出した おめでとうございます》といった、「舞香ん家」という見慣れないフレーズを含む投稿が散見される。【もっと読む】山本舞香が橋本環奈の“救世主”に？「お