平和食品工業は小売用新商品「背徳の極み 背脂入りニンニク醤油スープ」（87g）、業務用新商品の「家系ラーメンスープ」（50g）と「平和の香味オイル（煮干し）」（700g）を全国で新発売した。「背徳の極み 背脂入りニンニク醤油スープ」は「ガッツリましまし系ラーメン」の本格スープを自宅で簡単に再現できる1食用小袋スープ。キレのあるこだわりの醤油、強ニンニク、豚がらスープにチャーシュー風味を加えたインパクトの強いス