俳優前山剛久（33）が11日、自身のTikTokを更新。『不倫され男』を演じた動画をアップして物議を醸している。動画には「旦那に不倫バレた旦那が出張中に旦那の部下と寂しくて寝たことがバレました…どうしよう…w」と妻側の感想とされる説明が書き込まれ、旦那役を演じる前山が「何で部下と寝てるんだよおかしいじゃん」と泣き叫ぶ演技を披露していた。【もっと読む】神田沙也加さん元恋人は舞台中止を謝罪も俳優続行…傷癒