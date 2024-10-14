北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の妹、金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長が、平壌（ピョンヤン）上空に韓国無人機が浸透したという主張を繰り返しながら「惨事」と「戦争勃発」などと云々した。無人機の実体をめぐる疑問が増幅する中、北朝鮮は異例にも「鉄面皮な大韓民国の民族」により平壌上空に穴が開いたというニュースを対内的にも報道した。これを北朝鮮住民の対南敵がい心を強めるのに活用する一方、