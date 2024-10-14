《1週間で脱落した》《離脱した》なんて声があちこちから聞こえてくる。橋本環奈（25＝写真）主演のNHK朝ドラ『おむすび』の話。山本舞香が橋本環奈の“救世主”に？「おむすび」で共演決定、2人は「芝居でぶつかり合える」と認める仲9月30日の初回の世帯視聴率こそ16.8％（関東地区=ビデオリサーチ調べ）と、前作「虎に翼」の16.4％を上回ったものの、3回目で15％台と失速気味に。2週目には一時14％台まで落ち込んで、「大量に