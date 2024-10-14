ペーパードリップにネルドリップ、サイフォンやコールドブリューなど、ポピュラーな抽出方法はひと通り試し、「もはや普通の淹れ方では満足できない！」というコーヒーホリックのあなた。周りと少し違う個性的な味わいを楽しみたいなら、“世界最古の抽出法”とも称されるトルココーヒーを自宅で楽しんでみてはいかがでしょう。「Specialty Turkish Coffee（スペシャルティ ターキッシュ コーヒー）」は、独特の風味が魅力のトルコ