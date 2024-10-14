中国でコーギーの警察犬がテストを通過し、正式に任務を開始した。中国でコーギーが警察犬になったのは今回が初めてだ。１２日、中国官営英字紙グローバル・タイムズによると、中国東部山東省濰坊公安局は最近、コーギー警察犬「福仔」が予備警察犬から公認警察犬に転換されたと明らかにした。福仔は服従と荷物および車両捜索、障害物探索などに対する評価を成功的に遂行して合格した。福仔は３月に開かれた警察キャンプオー