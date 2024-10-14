【あの人は今こうしている】【写真】ゆりやんレトリィバァ世界進出へ！ Netflix「極悪女王」大ヒットが“名刺代わり”立野記代さん（元女子プロレスラー／58歳）ゆりやんレトリィバァ（33）主演の「極悪女王」（Netflix）が配信され、80年代女子プロレスブームが再来。当時、“女子プロレス界の聖子ちゃん”と呼ばれ、アイドルレスラーとして全日本女子プロレス興業（全女）のリングに立っていたのが立野記代さん。現在は都内