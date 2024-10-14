米大リーグ（MLB）が日本時間14日、公式Xを更新し、リーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨むドジャースの大谷翔平とメッツのフランシスコ・リンドーアが球場入りする写真を公開した。【写真あり】“MVP争い”大谷翔平＆リンドーアが球場入り「リンドーアめちゃオサレ」MLBのスペイン語公式Xは「大谷とリンドーアが今日から対戦」つづり、2人の出勤姿を公開。大谷はキャップを後ろからかぶり、白のTシャツ、紺のパンツ、ニューバラン