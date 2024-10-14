J3リーグ第32節大宮3（2−1）2福島14:03キックオフNACK5スタジアム大宮入場者11,274人試合データリンクはこちら前日には3位の富山が引き分けたため、首位の大宮は勝てばもちろんドローでも1シーズンでのJ2復帰が決まる。相手は今シーズンから前川崎Fのコーチだった寺田周平を監督に迎え、6位とプレーオフ圏内で健闘している福島だ。試合は手に汗握る好ゲームから、大宮が3−2で逃げ切ってJ2昇格を決めた。6試合を残してのJ2