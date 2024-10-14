『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのアンドリュー・ガーフィールドが、オーディションを受けた当時のエピソードを振り返った。1983年8月生まれのガーフィールドが、スパイダーマン／ピーター・パーカー役に抜擢されたのは2010年7月だから、すでに26歳。「年を取りすぎている」と感じていた彼が審査を勝ち抜けたことには、とあるアド