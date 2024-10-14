金利を上げたくない意味過去最多の9人が立候補した自民党総裁選では、アベノミクスの「第2の矢」とされた財政出動を、積極的に行うべきだと主張する候補が目立った。高市早苗氏を筆頭に、茂木敏充氏や加藤勝信氏にも積極財政志向が見受けられた。小林鷹之氏も財務省出身でありながら、積極財政に傾いていた。【写真】「わぁ、こんなにきれいな人がこの世にいるのか！」慶大時代、妻・佳子さんにひとめぼれしたというだが、い