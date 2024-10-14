川崎麻世（61）が14日、インスタグラムを更新。「皆様にご報告があります。私ごとで大変恐縮ですが、この度兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と結婚を報告した。川崎は「彼女と笑顔が溢れる穏やかな毎日を過ごして行きたいと思っております。今後とも、我々を温かく見守って頂けたら幸いです」とつづった。その上で「尚、明日放送の『踊る！さんま御殿！！』に夫婦揃って出演させていただいております。番組内で