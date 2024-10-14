「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（30）が2024年10月8日、自身のインスタグラム（＠sayaka_okada）で、爽やかな白いワンピース姿を披露した。「日本プロ麻雀連盟」2025年カレンダーに登場自身が所属する競技麻雀のプロ団体「日本プロ麻雀連盟」の2025年カレンダーに登場したことを7日の投稿で報告していた岡田さん。このカレンダーはKONAMIの公式通販サイトから購入できるが、特典としてクリアファイル