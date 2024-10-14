中国政府は、新たな景気刺激策として、国債の発行を大幅に増やすと発表しました。藍仏安財政相「中国にはまだ債務を発行する余地がかなりあります」低迷する不動産市場を支援し、地方政府の債務問題を解決する狙いがあります。また、低所得者や職業難に苦しむ学生らへの補助金も支給するなどと説明しています。（「グッド！モーニング」2024年10月14日放送分より）