中国政府は、新たな景気刺激策として、国債の発行を大幅に増やすと発表しました。藍仏安財政相「中国にはまだ債務を発行する余地がかなりあります」低迷する不動産市場を支援し、地方政府の債務問題を解決する狙いがあります。また、低所得者や職業難に苦しむ学生らへの補助金も支給するなどと説明しています。（「グッド！モーニング」2024年10月14日放送分より）
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 山里 妻にキレられ言われた言葉
- 2. TOKIO松岡 いいとも巡る発言物議
- 3. 人気芸人 TVから消えた衝撃理由
- 4. 長澤まさみと「5回位キスした」
- 5. 後輩に配慮なし 近藤真彦に怒り
- 6. 失敗作だと思う月9 圧倒的1位は
- 7. ボロボロだね 金指に冷めた声
- 8. 「搾乳動画」削除できない理由
- 9. 結婚後 手取り20万円男性に地獄
- 10. 斉藤慎二「不穏な交流」の噂?
- 1. 「搾乳動画」削除できない理由
- 2. 日本を震撼させた新橋の白骨遺体
- 3. 愛子さま報道でありえぬ字幕ミス
- 4. 「幻の高級魚」増加 水温影響か
- 5. 金属製パイプで女児殴打か 茨城
- 6. 「娘を食べた」群馬で起きた悲劇
- 7. 9人に1人が乳がん 気づいた瞬間
- 8. 湖でSUP中に溺れた男女 死亡確認
- 9. 原爆は正当 米国人に日本人一言
- 10. 偽装辞任? 元NHK理事を再雇用
- 1. いつもの肩こり? 重大な病気発見
- 2. 「移住婚」栃木に女性殺到の理由
- 3. 橋下氏 因縁の議員とガチバトル
- 4. 過去に大騒動 佐野ラーメンの今
- 5. 日本最大の暴力団の弁護士 素顔
- 6. 千葉のゆるキャラ 中の人を暴露
- 7. 高止まりの米「安く」買う方法
- 8. 衆院選あす公示、立候補者は前回を大き…
- 9. 1日で元がとれるサブスクが話題
- 10. スーパーで「ドリフト走行」賛否
- 1. 寄生虫で蝕まれるイランの尋問室
- 2. 人生100年は困難 米大学で研究
- 3. 中国のバイオ企業で事故 7人死亡
- 4. 北は自殺決心しないと…認識示す
- 5. 60年交換なしEV 5階から45歳落下
- 6. 臓器移植でHIV集団感染 深刻事態
- 7. 被団協の発言を批判 イ駐日大使
- 8. 頭離れない 米アナ雪声優に苦情
- 9. ガソスタで大規模爆発 4人死亡
- 10. 1歳男児が犬3頭に襲われ死亡 米
- 1. 結婚後 手取り20万円男性に地獄
- 2. 給料6割もらえる 利用率1%の制度
- 3. インバウンド客の方が…旅行業界
- 4. 「ポルシェは経費」まさかの謝罪
- 5. マンション管理費トラブル相次ぐ
- 6. 公務員の安定神話 とっくに崩壊
- 7. 退職者ペース異常 事情聞きあ然
- 8. 過酷な食品工場 3日で辞めたワケ
- 9. 80歳を介護 交通費で老後破産も?
- 10. 家賃滞納 78歳の家を訪ねて衝撃
- 1. 感涙モノ ドラクエが帰ってくる
- 2. 防水・防塵やFeliCaに対応の高コスパス…
- 3. 「コードアワード2017」贈賞式が開催。…
- 4. 「ポールンロボ」がスギ花粉の飛散を検…
- 5. DJI 飛行中に高速アクションが可能な「…
- 6. Amazonが生成AIでおすすめの製品をアピ…
- 7. AIに自著を読み込ませてポッドキャスト…
- 8. 孫社長がとんでもない事を暴露
- 9. “ハッカソン3.0”を目指す開発支援サ…
- 10. 衛星の軌道を「聴く」、NASAの巨大な貝…
- 1. 井上尚弥の背後…客席に海外衝撃
- 2. 大谷からHRを打った天才球児の今
- 3. 大谷の後ろの大物紹介されず非難
- 4. 大谷の後ろに超大物俳優が再降臨
- 5. 張本智和が金獲得 50年ぶり快挙
- 6. 岡田監督退任へ 敗退に苦言呈す
- 7. 「奇跡の42歳」リングアナに注目
- 8. 岡田監督の退任理由「年齢考慮」
- 9. 藤田菜七子の電撃引退 父が本音
- 10. カシメロがTKO勝ち 尚弥を挑発
- 1. 山里 妻にキレられ言われた言葉
- 2. TOKIO松岡 いいとも巡る発言物議
- 3. 人気芸人 TVから消えた衝撃理由
- 4. 長澤まさみと「5回位キスした」
- 5. 後輩に配慮なし 近藤真彦に怒り
- 6. 失敗作だと思う月9 圧倒的1位は
- 7. ボロボロだね 金指に冷めた声
- 8. 斉藤慎二「不穏な交流」の噂?
- 9. 「おむすび」視聴者離れ続出か
- 10. 人気双子俳優 現在の仕事に驚き
- 1. 夫が家掃除 隠された真実に絶望
- 2. デート中異臭 実は前日入浴せず
- 3. 子の手紙 授業参観でモラ夫大恥
- 4. 父みたいにならない 息子が論破
- 5. 妻が不機嫌 年収1千万円男を一喝
- 6. 毎週5kgのコメ購入 高齢者の異変
- 7. 結婚し変わった 10年の友情崩壊
- 8. 借金は? 斉藤妻の幸せアピに疑問
- 9. 子どもと買い物中 視線感じた訳
- 10. GUで990円 30代秋の1軍セーター